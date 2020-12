Kerkgemeenschap viert op andere wijze Kerst

“Het doet pijn, maar we houden ons aan de maatregelen”



WESTERKWARTIER – De feestdagen vieren we dit jaar #KalmAan en daarmee is ook Kerst heel anders dan normaal. Gezellig samenkomen met de hele familie zit er helaas niet in en ook de kerstnachtdiensten van de verschillende kerken in de gemeente Westerkwartier zien er dit jaar anders uit. En dat doet pijn, volgens dominee Ernst van Gulik. “Kerst is een herbeleving van het geloof en een impuls voor het geloof in Jezus Christus. Dat willen we tijdens onze kerstdiensten in de kerk graag uitdragen. Het is soms nodig om het geloof te voelen. Kerst is meer dan een grote gedekte tafel. Het is ontzettend jammer dat het dit jaar allemaal anders is”.



Van Gulik is inmiddels vier jaar dominee van de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert (PGLO). Net als voor vele anderen was het ook voor hem, en de kerkelijke gemeenschap, een heel bijzonder jaar. “Het was vooral heel uitdagend, waarin ook wij als kerk heel veel moesten schakelen”, zegt hij. “Daarnaast waren we ook heel onmachtig. We wisten niet wat er ging gebeuren en dat maakte het ook lastig om daar adequaat op te reageren. Toch wilden we ook betrokken zijn en kracht uitstralen. Niet alleen voor de kerkelijke gemeenschap, maar voor de hele samenleving”. Begin maart brak de coronacrisis in Nederland uit en gingen heleboel dingen op slot. Kerken mochten, onder strenge voorwaarden, open blijven, maar halverwege maart besloot de PGLO zichzelf plat te leggen. “In onze kerk komen verantwoorde mensen die zeer maatschappelijk betrokken zijn. Als je niet samen mag komen, moeten wij dat ook niet doen. We hebben onze kerkdiensten daarom online uitgezonden en zaten met zo’n vijf mensen in de kerk. Later werd dit wat meer, maar ons maximum lag op dertig personen”.



Toen er in de zomer wat meer mocht, konden er weer iets meer bezoekers in de kerk aanwezig zijn. Dit was echter onder strikte voorwaarden. “Maar niet veel later zijn we toch weer vrijwillig teruggegaan naar minder bezoekers”, vertelt Van Gulik. “Het was voor ons toch niet verantwoord om met meer mensen in de kerk te zijn. Volgens de regels mochten we wel met honderd mensen in de kerk zitten, maar dat hebben we nooit gedaan. Dat was vooral een moreel besef”. Van Gulik keek daarom ook raar op toen er in de kerk in Staphorst honderden mensen bijeen kwamen. “Dat kon absoluut niet en ik was ook best een beetje boos. Hierdoor werd de kerk ook op een negatief in beeld gebracht, terwijl een hoop kerken zich uitstekend aan alle maatregelen hielden. Velen namen hun verantwoordelijkheid. Verschillende organisaties en bedrijven, zoals de horeca, hebben ontzettend veel last van de coronacrisis. Waarom mag de kerk dan niet bloeden?”



Ondanks dat de kerk wel open mocht, zat een gezellig samenkomen er niet in. De PGLO had een kerkdienst per week, die online werd uitgezonden. Koffiemomenten en andere bijeenkomsten gingen niet door. “Toch was het ook een beetje een boeiende tijd. Veel ouderen konden de online kerkdienst eerst niet bijwonen, maar van hun kinderen kregen ze een spoedcursus. In deze moeilijke tijd moeten we ook het beste in onszelf naar boven halen”. De gemeenschap van de PGLO is zeer betrokken bij het leed in de samenleving. In de kerk komen bezoekers die werken in de horeca, de detailhanden en in de zorg. “Zij voelen de pijn van dichtbij en wij willen hun steunen. We zijn er niet voor onszelf, maar juist voor hen die het zo moeilijk hebben”, aldus Van Gulik.



Dat ook met Kerst alles nog anders is, is voor de PGLO een behoorlijke klap. De kerstdiensten, die normaal door honderden mensen worden bezocht, kunnen niet op de manier gevierd worden zoals men dat graag zou willen. “Zo’n kerstnacht- of kerstochtenddienst wordt ook regelmatig bezocht door niet-gelovigen”, vertelt Van Gulik. “Men wil dat heel graag een keer meemaken. Ze voelen warmte en de liefde van God. Dat is nu allemaal niet mogelijk. Wij hebben besloten om tot 19 januari helemaal dicht te gaan, uit solidariteit met de samenleving. Hiermee komt er dus ook een eind aan de kerkdiensten met maximaal dertig personen. De kerkdiensten vinden nog wel plaats, maar die zijn online te bekijken. Het gevoel is hiermee echter heel anders”.



Met Kerst probeert ook de PGLO er het beste van te maken. Daarnaast hoopt Van Gulik uiteraard dat alles snel weer normaal is. “We zullen ongetwijfeld weer opnieuw moeten opbouwen en de mensen moeten ook weer vertrouwen krijgen. Het afgelopen jaar was verschrikkelijk ingrijpend voor mensen die een sterfgeval hebben meegemaakt en al helemaal door corona. Uitvaarten waren veel soberder en dat deed voor veel mensen ook ontzettend pijn. Er werden voor de nabestaanden twee dingen afgenomen: hun naaste en hun rouw”. Het is hopen op betere tijden. Met het vaccin, die begin januari wordt gelanceerd, lijken die betere tijden er ook te komen. Vooralsnog is het hopen. “2020 was vreselijk, maar ik hoop dat 2021 het een stuk beter gaat doen”, besluit Van Gulik.