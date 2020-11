Kerst leeft. Meer en eerder dan ooit tevoren

RODEN – U weet inmiddels: de Ongenode Gast dol op feestjes, openingen, onderonsjes met belangrijke mensen, recepties of andere aangelegenheden waar iets te drinken en te happen valt. Spijtig genoeg gooit corona nog steeds de rem op dit soort activiteiten. Nieuwsgierig als de Ongenode Gast is, trekt hij er zelf maar op uit op een zonnige vrijdagochtend. Zijn mensen al een beetje in kerststemming, is waar hij een antwoord op hoopt te vinden. De kortste klap om daar achter te komen is een bezoekje aan Tuincentrum Roden. In ieder geval volk zat, getuige het aantal bezette parkeerplaatsen.

We treffen eigenaar Hans Slijkhuis buiten, bij de kerstbomen die zojuist zijn aangekomen. Samen met collega en trouwe medewerker van het eerste uur André hengelt hij de bomen van een kar om ze vervolgens uit te stallen op het buitenterrein van de zaak. Het had een feestelijk jubileumjaar moeten worden. Het is op de kop af twintig jaar geleden dat Hans zijn tuincentrum in Roden startte. De klanten houden de borrel en de hapjes nog tegoed, want door corona is het feestjaar verplaatst naar het volgende jubileum over vijf jaar, laat Hans weten. Na twintig jaar is het vooral nog steeds erg gezellig, vindt hij. Daar is André het roerend mee eens. ‘Hier heb je te maken met vier seizoenen. Dat maakt het zo leuk. Er is altijd iets te doen.’ Nog niet eerder zijn er zoveel kunstkerstbomen verkocht, weten de heren. Door corona zijn de neppers eerder in trek dan andere jaren. Mensen hebben zin om het thuis lekker gezellig te maken. Voor de aanschaf van een echte boom kunnen mensen beter nog even wachten, adviseert Hans. De bomen moeten namelijk eerst een beetje acclimatiseren. Duw je ze zo vanuit de grond een warme woonkamer in, is de kans groot dat je na Sinterklaas alweer een nieuwe aan kunt schaffen. In de winkel treffen we Alja uit Zevenhuizen. Ze is op zoek naar een gezellig verlicht boompje voor bij de voordeur. De grote boom komt er pas in als Sint vertrokken is, laat ze de Ongenode Gast weten.

Even verderop staat Helen op de schitterend gedecoreerde kerstafdeling. Ballen, sterren, kransjes, kerstmannen, lichtjes in allerlei soorten en maten; keuze zat om van je huis één groot kerstig paradijs te maken. Helen werkt alweer zes jaar bij het tuincentrum. Ze heeft het als ‘manusje van alles’ uitstekend naar haar zin. De kerstspulletjes vliegen als zoete broodjes over de toonbank zegt ze. ‘Ik vraag me af waar dit heen gaat, we hebben al zóveel kunstbomen verkocht.’ Geke doet graag even een bezoekje aan het tuincentrum. Hoewel ze in Groningen woont, rijdt ze graag even een ommetje naar Roden. ‘Het kleinschalige trekt me aan. Ik gun het een kleine ondernemer. Dit is voor mij een beetje onthaasten, even weg van de drukke stad’, zegt Geke die op zoek is naar iets leuks voor een hippe, oudere dame met wie ze gezellig vrijdagavond gaat wijnen. Natuurlijk koekeloert ze ook even voor haarzelf. Want ze is dol op het kerstfeest dat ze geheel volgens traditie met haar gezin en opa en oma viert. ‘Op kerstavond vieren we ‘Sinterkerst’, pakjesavond met gedichten en spelletjes. Een gezellig tijd waar ik enorm naar uitkijk.’ De Ongenode Gast weet genoeg. Kerst leeft. Meer en eerder dan ooit tevoren. Om te voorkomen dat de verleiding toeslaat en al die glimmende spulletjes in z’n eigen kofferbak belanden gaat –ie er als een haas vandoor.