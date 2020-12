NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld, Staatsbosbeheer, en de 1e Wijk in Veenhuizen hebben vijf kerstbomen geschonken aan verzorgingstehuizen in de regio. Ook Volksvermaken Roden ontving een boom. De bomen zijn geplaatst bij de Wiekslag en voor de Brinkhof in Norg, de Noorderkroon in Roden en bij Stichting bij de Buren te Veenhuizen.