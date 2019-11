Kerstbomenlaan op de Vrije Tijd Tuinders

RODEN – Op het volkstuinencomplex in Roden bij De Vrije Tijd Tuinders is het ieder jaar gezellig druk in de maand december. Dan worden namelijk niet alleen de boerenkool, prei en spruitjes geoogst, maar ook kerstbomen! Als voor langere tijd een stuk tuin leeg staat, worden jonge kerstbomen aangeplant op het tuincomplex, om die een aantal jaren later te kunnen ‘oogsten’ voor de verkoop. Zo kan de vereniging de contributie laag houden en blijft het tuinieren voor iedereen betaalbaar. Om aan de grote vraag te voldoen worden er ieder jaar bij een kweker extra kerstbomen aangekocht. En dit jaar zijn uitzonderlijk mooie bomen uitgezocht, zowel blauwe, traditionele als kleintjes in pot. De verkoop start op maandag 2 december en gaat door zo lang de voorraad strekt. De bomen worden een paar dagen voor de verkoop gerooid of uitgegraven en zijn dus erg vers. Bijzonder dit jaar is de oprit van het complex, die speciaal is omgedoopt tot “Kerstbomenlaan”. De vrijwillige verkopers zijn er klaar voor; zij helpen graag met het uitzoeken van een passende boom en brengen deze indien nodig naar de auto. Voor de liefhebber is er zelfs een stronk boerenkool bij elke boom die wordt gekocht. Men kan de komende weken dagelijks van 9:00 tot 16:30 uur terecht op de Westeresch 18.