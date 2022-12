RODERWOLDE – Molen Woldzigt heeft ook dit jaar weer een echte kerstboom op het voorterrein.

De molen is de komende weken ’s avonds verlicht. Samen met de verlichte kerstboom zorgt dit voor een sfeervol plaatje, met of zonder sneeuw. Het bestuur van de molen bedankt Hoveniersbedrijf Albert de Boer uit Peize die wederom bereid was de boom te schenken en te plaatsen.