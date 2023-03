Kerstconcert gemengd koor Woudklank

RODEN – Onlangs gaf Woudklank een concert met het thema Beatles, nu is het tijd voor een kerstconcert. Het concert vindt plaats op zaterdag 10 december om 14.30 uur in Op de Helte aan de Touwslager 125 in Roden.

Deze middag wordt verzorgd samen met een ander koor van de dirigent en wel Vocaal Ensemble Roden. Er wordt een zeer gevarieerd programma geboden. Ieder koor zingt apart haar programma, maar ook wordt er door de beide koren samen gezongen. Tal van bekende liederen worden er ten gehore gebracht zoals bijv. Jesus Child, Angels Carol, maar ook minder bekende songs zoals Myn Lyking. Voor het publiek is er af en toe ook gelegenheid om mee te zingen. De koren staan onder leiding van dirigent Viola Land.

Woudklank wordt op piano begeleid door Cas Straatman. Verder is er nog medewerking van fluitiste Nicole Grothe. Kaarten voor dit concert zijn vanaf 17 november in de voorverkoop te verkrijgen bij leden van het koor en boekhandel Daan Nijman. De kaarten kosten 10 euro en voor kinderen 5 euro inclusief koffie of thee in de pauze. Aan de zaal kosten de kaarten 12,50 en 5 euro. Meer informatie www.woudklankroden.nl