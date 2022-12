Kerstetalage Geert Wilpstra geliefd door het hele dorp

‘Zolang ik kan, blijf ik ermee doorgaan’

MARUM – Het begon in 1994 met een kerstboodschap op een prikker die Marumer Geert Wilpstra in de vensterbank van zijn woning zette. Daar kreeg hij zoveel positieve reacties op, dat die ene boodschap is uitgerold tot een ware kerstetalage. Een begrip in Marum.

Zodra Sinterklaas zijn hielen gelicht heeft naar Spanje komen de dozen van zolder. Dan gaat Geert Wilpstra (79) aan de slag met zijn kerstetalage. Tot drie jaar geleden deed hij dat samen met zijn vrouw Hinny. In 2020 overleed zij plotseling aan de gevolgen van een inwendige bloeding. ‘Hinny was echt van de kerstsfeer’, begint Wilpstra. ‘We zaten samen in de serre toen zei: ‘als ik er niet meer ben, dan ga je er toch wel mee door hè?’ Dat heb ik haar beloofd.’ Op 4 juli 2020 overleed zijn geliefde Hinny. Wilpstra heeft het er nog steeds moeilijk mee. ‘Hinny was ziek. lymfklierkanker. Ze had nog best een tijdje kunnen leven. Maar ze kreeg een inwendige bloeding. Mensen zeggen: je moet het loslaten. Maar dan zeg ik: loslaten? Waar zit die knop, druk er even op.’ Wilpstra liet een groot schilderij maken van zijn vrouw. Het portret hangt middenin de huiskamer. ‘Dan kijk ik naar haar foto en vraag me af wat ze er van zou vinden. Ze was altijd kritisch. Als ik iets neerzette en het paste naar haar zin niet bij elkaar, kon ik het weghalen, dan deed ze het zelf. Later gaf zij de aanwijzingen en ik zette het neer.’

In de loop van de jaren kwamen er steeds meer spullen bij. Wilpstra struinde kerstmarkten af en hij kreeg wel eens wat. De zweefmolen is de allernieuwste aanwinst. Wilpstra doet er een week over om zijn vensterbanken in te richten in kerstsfeer. Speciaal voor kerst worden de vensterbanken in zijn woonkamer opgehoogd en verbreed. Er loopt een spoorlijn met rijdende treintjes, in het sneeuwlandschap staan overal verlichte huisjes, kerstbomen, sneeuwpoppen en draaimolentjes. ‘Het geeft mij een tevreden en mooi gevoel. Al is het natuurlijk dubbel. Als je nu thuiskomt is er niemand om je verhaal mee te delen. Maar het leven gaat door. Ik heb twee zonen en vier kleinkinderen. Die wonen gelukkig dicht bij, de ene 100 meter naar links, de ander 200 meter naar rechts.’ Wilpstra krijgt leuke reacties van mensen uit het dorp. Mensen die spontaan van de fiets springen om te kijken. ‘Vorige week liep ik in het tuincentrum in Niebert. Ik maakte ze een compliment over hoe mooi alles eruit zag. Zeiden ze: ‘maar jij kunt er ook wat van Geert.’ We hebben het één keer niet gedaan. Toen waren we 35 jaar getrouwd. Toen werden onze zoons aangesproken: wat is er met je vader en moeder aan de hand? We waren een week op vakantie. Zolang ik kan, blijf ik ermee doorgaan. Ik ben niet van plan om te stoppen!’ Na oud en nieuw gaat de boel weer op zolder. Tot die tijd is het voor velen genieten aan de Wendtsteinweg 21 in Marum.