Kerstpuzzelaars in de prijzen

RODEN – Dat er veel fanatieke puzzelaars in het verspreidingsgebied van de Krant wonen werd maar weer eens duidelijk. Honderden oplossingen van de grote kerstpuzzel kwamen binnen in de mailbox van de redactie. Ook per post werd er een hoop ingestuurd. De hoofdprijs, een boekenbon van Boekhandel Daan Nijman is gewonnen door de heer Van Sint Annaland uit Leek, de tweede prijs, een boekenbon van 50 euro, is voor Elisabeth Arends uit Roden en Jan Lammers uit Norg wint de boekenbon van 25 euro. Jan Feringa uit Roden, Gerda Horst uit Peize en Geralda Snoeyer uit Lettelbert hebben een JOY-cadeaubon ter waarde van 25 euro gewonnen. De Krant wenst de winnaars veel plezier met hun prijzen.