Kerststal in Altena verlicht de donkere dagen voor kerst

‘Elk jaar komt er wel weer een stukje bij’

ALTENA – Wie over de Boerlaan in Altena wandelt of fietst wordt al snel naar door de bomen schemerende lichtjes getrokken. Dichterbij gekomen blijkt het een kerststal te zijn. In de stal Jozef en Maria met het kindje Jezus en drie wijzen uit het Oosten.

Annie van der Sluis heeft de beelden zelf gemaakt. ‘Mijn man Peter heeft de stal getimmerd. De beelden bestaan uit een metalen paal op een blok beton. Daar heb ik met lappen en papier met behulp van Pretex de beelden van gemaakt. De stal zetten we nu al zo’n vier à vijf jaar op. En hij wordt elk jaar leuker en beter.’

De buurt denkt ook mee. ‘Ja, het speelt wel in de buurt. Afgelopen zomer zei iemand dat er eigenlijk wel wijzen in de stal moesten. Dus Peter moest de stal uitbreiden en ik heb de wijzen gemaakt.’



Annie is graag met haar handen bezig. ‘Het liefst zou ik hier elke dag mee bezig zijn. Maar ik vind nu dat er ook schapen moeten komen, dus dat zal een volgend project worden.’



Er komen veel reacties op de kerststal. ‘Er zijn mensen die hem op de foto zetten en er een kerstkaart van maken. Dit jaar hebben we hem wat eerder opgezet, al voor sinterklaas. Om mensen een hart onder de riem te steken in deze tijden. Iedereen heeft het wat moeilijker, dus een lichtje in de duisternis, een stukje verwondering, komt op een goed moment.’