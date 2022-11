Kerststemming gegarandeerd bij kerstconcerten van Paiser Hopsingers

PEIZE – De Paiser Hopsingers geven weer twee prachtige kerstconcerten in Roden en Peize. Dit gemengde koor uit Peize zingt, begeleid door het eigen combo, onder leiding van dirigent Mark Pepping. Er wordt een veelzijdig repertoire geboden met Engels- en Nederlandstalige nummers. Ook wordt er af en toe een uitstapje gemaakt naar het Duits of het Gronings.

In Roden wordt het concert gehouden op vrijdag 16 december vanaf 19.30 in op de Helte. Kaarten hiervoor zijn vanaf 30 november verkrijgbaar bij Primera in Roden. Kaarten kosten 12,50, inclusief koffie en thee.

Op zondag 18 december worden er twee concerten gehouden in de kerk in Peize, om 15.00 en om 19.30. Tussen beide concerten kan er deelgenomen worden aan een stamppotbuffet. Kaarten voor het buffet kosten 15,00.

Maandag 28 november kunnen er kaarten gekocht worden bij café Ensing in Peize, van 19.00 tot 20.00. Ook zijn kaarten online te reserveren, dat kan vanaf 29 november via info@paiserhopsingers.nl.