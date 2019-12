Kerstverlichting siert de regio!

LEEK/RODEN – Iedereen kent wel zo’n huis in de buurt waar de bewoners helemaal uitpakken rondom de feestdagen. Sfeervolle verlichting met alles erop en eraan, huizen die vaak van mijlenver te zien zijn. De één vindt het kunst, de ander kitsch, maar dat het onlosmakelijk met de Kerstdagen verbonden is, kan niet worden ontkent. De Krant trok afgelopen week de stoute schoenen aan en maakte een rondje langs drie van die versierde huizen.

Te beginnen in Leek. Na een oproep op Facebook stroomden de berichten binnen over een prachtig versierd en verlicht huis nabij de Liekeblom. ‘Zeker de moeite waard’, zo was de tendens. En dus werd er om kwart over vier aangebeld bij de familie Sinnighe. Zij blijken erg gastvrij. ‘Kom vooral even binnen jong’, zegt Emma. Want als het aankomt op de kerstverlichting, is het handig om Harrie een en ander te vragen. Op de bank in de woonkamer vertelt hij over zijn uit de hand gelopen hobby. ‘We pakken ieder jaar zo uit. Hoe dat ontstaan is? Nou, vroeger in Tolbert was er altijd een huis in Elvis Presley-sfeer uitgedost. Dat inspireerde ons.’ En zo kwam het dat er langzaam maar zeker meer verlichting in de tuin kwam. ‘Mijn zwager zit in de metaalbewerking en hij maakte op den duur een hertje voor ons. Later is er steeds meer bij gekomen. Het is nogal een uit de hand gelopen hobby.’ Vrouw Emma was aanvankelijk niet heel enthousiast over alle versiering. ‘Ik vind het zo wel genoeg. Er komt steeds meer bij. Op den duur is het klaar.’ Wel vond Emma dat – als de voortuin versierd werd – de achtertuin ook moest worden aangepakt. ‘Dan hebben we er zelf immers ook wat aan!’. En zo geschiedde. Nu hebben ze in de achtertuin welhaast een kerstdorp. En de buurt weet hen ook te vinden. ‘Iedereen is vrij om een kijkje te komen nemen’, vertelt Emma. ‘Vandaar ook dat wij een bordje hebben met “loop door” erop. Dat vinden we juist leuk.’ Kinderen vinden het prachtig, zegt Harrie. ‘Maar ouderen ook. Vanuit de omgeving horen we veel complimenten.’ Harrie begint met het aanbrengen van de verlichting wanneer de goedheiligman weer het land uit is. ‘Dat gaat geleidelijk aan. Wanneer het droog is ben ik dan bezig. Als ik alles vlak voor de kerst nog moet doen, wordt het een vervelend klusje. Nee hoor, ik doe het gewoon rustig aan.’ De verlichting werkt volledig op timers. Zeven in totaal. ‘Ja, best veel’, geeft Harrie toe. ‘Maar toch kan ik alles op één groep doen.’

Over dan naar Roden, alwaar we de familie Gerlach eveneens heeft uitgepakt. De familie, woonachtig aan de Hofstedenlaan, pakt ieder jaar uit. ‘We doen het al sinds we hier wonen’, vertelt Bert. Volgens Rennie hangt alles binnen een dag. Binnen blijkt het ook één groot kerstfeest te zijn. Overal kerstversiering en grote kerstsokken zover het oog reikt. ‘In totaal hebben we 222 kerstsokken’, weet Rennie. ‘Ik heb er van de week nog wat bij gekocht.’ De kerstversiering wordt pas opgehangen, nadat de Sint weer naar Spanje is. ‘We hebben het dan binnen een uur of drie à vier allemaal hangen’, zegt Bert, zelf werkzaam op een school in Leek. ‘De leerlingen weten dat wij ieder jaar ons huis flink versieren. We staan er echt om bekend. En de mensen in de buurt weten het heel erg te waarderen. Dat is toch mooi. Je kunt zeggen dat we echt een begrip zijn.’

Over dan naar de Bloemstraat. We bellen aan bij nummer 17, alwaar Arjen ons te woord staat. Samen met zijn broer Hans pakken ze ieder jaar flink uit. ‘We begonnen met een grote boom’, zegt Arjen. ‘En toen hebben we steeds meer gedaan. We zijn er toch jaarlijks twee zaterdagen mee bezig.’ Wat opvalt: de verlichting is vrij strak aangebracht. ‘Dat klopt. We houden er persoonlijk niet van als het wat rommelig is. Het moet een strak geheel zijn’, aldus Arjen. ‘Van huis uit zijn we gelovig en kerst is natuurlijk het feest van het licht. Dus het hoort er allemaal bij, vind ik.’ Bijzonder is dat er jaarlijks een kaartje in de bus valt van onbekenden. ‘Die bedanken ons dan voor de mooie verlichting. Dat is een leuk gebaar.’