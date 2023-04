Kevin uit Peize biedt burgemeester Klaas Smid bijzonder boek aan

PEIZE – De boekenkast van burgemeester Klaas Smid is een bijzonder boek rijker: De ijzige strijd van de eeuwige roem, een boek over de Friese Elfstedentocht. Supermarkt Plus de Weerd stelde de boeken waarvoor plaatjes verzameld moesten worden om het compleet te krijgen, gratis beschikbaar. Voor ieder besteed tientje, ontvingen klanten van de Plus 4 plakplaatjes. Kevin, vaak te vinden bij de kleinschalige dagopvang Ons T Hoes naast de bakkerij in Peize, bedacht een ruilactie voor de verwoede verzamelaars om de boekjes compleet te krijgen. Zelf wist hij het laatste boek helemaal compleet te maken. En dat allerlaatste exemplaar wilde hij aanbieden aan de burgemeester. Smid nam het boek vrijdag dankbaar in ontvangst. En Kevin? Die kreeg een lekkere reep chocolade als bedankje.