Kibbeling, een stukje vlees, gebakken aardappelen, sla en een lekker toetje

RODEN – Wekelijks is het voor oudere inwoners uit Roden en omgeving mogelijk om op de dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.15 uur samen te eten in verzorgingstehuis De Hullen. Welzijn in Noordenveld en Interzorg organiseren gezamenlijk deze activiteit. De activiteit is mede opgezet door buurtnetwerk Hullenveld. Het biedt ouderen die vaak alleen thuis eten de mogelijkheid om contacten op te doen. En dat opdoen van contacten kan op een ontspannende wijze tijdens het eten. Elke dag kunnen er tien ouderen aanschuiven. Vrijwilliger Tinus helpt in de keuken en buurtwerker Koen Hulshof helpt een handje mee met het uitserveren. ‘Er zijn nog plekjes vrij om op de dinsdag of donderdag mee te doen,’ laat hij weten. ‘Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen bedienen. Je mag dan ook met de groep mee eten, wel zo gezellig.’ Wie meer wil weten kan bellen met het Servicebureau van WiN 050 3176500. Meedoen kost tien euro per keer.