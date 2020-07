Kids genieten van een potje basketbal met internationale helden

RODEN – Een overweldigend succes, het STARGO Basketballcamp in Sportcentrum de Hullen in Roden. Van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli was de sporthal hét domein van basketballiefhebbers uit het hele land. Ze leerden de vaardigheden van het spelletje van niemand minder dan Drago Pasalic, Jeroen van der List en Stefan Mladenovic, basketballers die tot de absolute wereldtop behoorden. De profs hadden voor de gelegenheid toptrainers uit heel Nederland uitgenodigd om de kids te begeleiden. “Echt geweldig”, roept Jan Horst van het sportcentrum euforisch. “Ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen konden aanschuiven. Iedereen sliep met zijn eigen ploeg in dertien tenten rond het beachveld. Iedere ochtend begonnen we met een ontbijtje in de kantine, tussen de middag werd er geluncht en ’s avonds stond de warme hap klaar. En tussendoor werd er volop gebasketbald. Ongelofelijk gezellig. Je ziet de kinderen zo genieten. 86 deden ermee en in totaal waren er 16 stafleden. Het camp zat helemaal vol. Het is nu voor het vierde jaar dat dit georganiseerd wordt. Aanvankelijk door Stean, Drago en Arvin Slagter. Vandaar ook de naam STARGO. Arvin is ermee gestopt en Jeroen heeft het van hem overgenomen. Ze hebben al laten weten dat ze volgend jaar opnieuw van plan zijn om naar Roden te komen.”