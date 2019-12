‘Kijk, dat is Wybe, onze EHBO meneer’

Kerstmok – Wybe Miedema

NORG – De EHBO-vereniging in Norg bestaat sinds 1957 en vierde onlangs het 60-jarig jubileum. 18 leden zijn lid en 7 leden zijn regelmatig aanwezig bij inzet als hulpverlener bij evenementen in het dorp. Zo ook Wybe Miedema die sinds 1987 in het dorp woonachtig is. Als justitiemedewerker in Veenhuizen kwam hij in contact met BedrijfsHulpVerlening, de BHV. In combinatie met die opleiding is ook het EHBO-diploma gehaald.

‘BHV staat voor levensreddende handelingen, zoals reanimatie en ontruiming van bedrijfspanden bij alarm. EHBO gaat een stuk verder dan BHV. Het herkennen van een beroerte en handelen bij bijvoorbeeld een beenbreuk zijn daar voorbeelden van,’ zegt Wybe Miedema. Hij heeft zijn EHBO-diploma op het werk in 1997 gehaald. ‘Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik veel voldoening haalde om mij op deze manier in te zetten voor de samenleving. Ik heb daarom aansluiting gezocht bij de Norger EHBO. En dat was een goede keuze. Ik ben niet alleen in Norg actief geweest. Ook TT avonden in Assen en de Zuidlaardermarkt sloten goed aan bij mijn belangstelling om hulp te verlenen. Het gaat mij niet om gewonden te zien, maar om hulp te verlenen. Ik denk wel eens, ik heb mijn echte roeping als verpleegkundige gemist. Daarom ben ik blij dat ik nu als vrijwilliger bij de EHBO hier toch nog veel mee in aanraking kom. In Norg kennen velen mij omdat ik vaak bij lokale evenementen inzetbaar ben zoals de Spektakeltocht, de paardencross, Avond4Daagse, bij grote activiteiten zoals de Bajes dag in het Gevangenismuseum of bij sport- en spelfestiviteiten voor jong en oud. Ik geniet daar wel van. Ik word vaak herkent in het dorp. Vooral van kinderen hoor ik vaak ‘Kijk, dat is Wiebe, onze EHBO meneer’.

Bij de EHBO is hij secretaris en doet coördinerende taken. En dezer dagen fiets hij door het werkgebied om alle donateurs bij langs te gaan voor hun jaarlijkse bijdrage. Sinds 2016 is Wybe met pensioen. Versterking kunnen de EHBO’ers in Norg altijd gebruiken. ‘Heb je een EHBO-diploma, sluit je bij ons aan. Wat ook kan is via ons een diploma behalen. We doen een intake, zorgen dat je lid wordt en we zorgen ervoor dat je via het Oranje Kruis je EHBO-diploma haalt. Elk jaar is er op 1 zaterdag een herhalingscursus in De Brinkhof. Een tijdsinvestering die dus best mee valt. En natuurlijk is het leuk als je ook inzetbaar wilt zijn bij evenementen, maar wil je dat niet, ook goed. Wil je meer, dan kan dat ook. Aanvullende cursussen zijn bijvoorbeeld sport- en wandelletsel en het stelpen van bloedingen,’ laat Wybe weten.

Wie in zijn EHBO-tas kijkt ziet volop uitrustingen die menig organisator van evenementen gerust moeten stellen. Er is een AED-apparaat, snelverbanden, koelelementen, ontsmettingsspul, rekverbanden, een tekendoos en een reddingsdeken. ‘Wij zijn mobiel. Zo zijn we altijd ter plekke en als er meegefietst of gewandeld moet worden, dan kan dat ook. Wil je eens meer weten over dit geweldige vrijwilligerswerk, kom dan eens praten als je ons aanwezig ziet bij een evenement. We vertellen graag over onze werkzaamheden. ’