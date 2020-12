Kijken naar 2021: wellicht kan er dan midweeks gevoetbald worden?

Pelikaan S en HFC’15 ‘gaan het wel redden’

REGIO – Zolang er niet gevoetbald wordt, maakt De Krant een rondje langs voetbalclubs in de regio. Voorzitters Joost Leertouwer en Gerrit Visscher van HFC’15 en Pelikaan S nemen de stand van zaken door.

HFC’15 voorzitter Joost Leertouwer zegt dat zijn club het gaat redden. De jeugd is erg actief en dat wordt door iedereen goed ontvangen. Er is een sociale cohesie binnen Hoogkerk.

De senioren doen helemaal niets. De gezelligheid ontbreekt en dat is nu net wat er binnen HFC altijd is. Voor het bestuur is het belangrijk dat de leden en met name de senioren binding met de club houden. Leertouwer maakt zich wel zorgen om de minder hechte band die in de club dreigt te ontstaan doordat de coronapandemie nog steeds voortduurt. De kantine is een ontmoetingsplek voor velen en net zoals bij andere verenigingen is de kantine een goede bron van inkomsten. De club doorstaat financieel nog steeds goed deze minder goede periode. Het teert wel in op de reserves. De voorzitter vindt het lastig om bij de leden geld te vragen. Je hebt geen overeenkomst met de leden maar je steunt je club in goede en slechte tijden, doet Leertouwer een beroep op de leden. De actie “Geef een rondje voor de Club” is gestart en loopt redelijk.

In perspectief opzicht ziet de preses van HFC niet dat er 19 januari weer begonnen gaat worden. ‘Wij als club zullen met de richtlijnen blijven mee bewegen. Op dit moment is het bestuur bezig met de invulling van het nieuwe seizoen. Er is geen onrust en de verwachting is dat het bestuur een positief advies van de technische commissie krijgt over het verlengen van de trainerscontracten.’

De club is wel bang dat als het langer duurt er senioren gaan stoppen omdat er geen perspectief in de nabije toekomst in het verschiet is. Om dit te voorkomen is de club bezig met plannen voor een fitnesscentrum te creëren en daarnaast ook twee nieuwe kleedkamers te realiseren. ‘We willen de leden met deze plannen aan de club binden.’

Leertouwer wil van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers van de club te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Enthousiast hebben ze zich van hun taken gekweten. De club dankt hen voor hun bewezen diensten met een kerstattentie.

Gerrit Visscher, in het dagelijks leven beheert hij een administratiekantoor, hoopt niet dat het bij Pelikaan S allemaal dood dreigt te bloeden dit seizoen. ‘We spelen nu al bijna een jaar niet meer. Het eerste elftal heeft nog maar drie wedstrijden in de lopende competitie gespeeld. Voor de leden in de lagere seniorenteams is de motivatie niet bijster hoog meer. Deze mannen hebben al een aantal maanden niet getraind. De selectie onder leiding van Jan Schulting heeft nog lang met 4 tallen door kunnen trainen. Ook hier komt demotivatie ook om de hoek kijken. Waar train je eigenlijk voor? Welk perspectief is er?’

De jeugd heeft tot nu toe doorgetraind, maar is nu ook gestopt. In de zaal mag er niet getraind worden en op het veld is zo langzamerhand de Fut er ook uit. Er is geen ledenverlies meldt de penningmeester van de club. Op zich is dat mooi, want dat betekent dat de leden trouw aan de club zijn. Pelikaan S is een kleine club met 180 leden, die met een low budget werkt. Op deze manier zijn er weinig onkosten en heeft de vereniging financieel geen probleem. Kleedkamers, kantine en veld zijn allemaal uitbesteed aan de Gemeente of het MFC.

Op termijn is het lastig inschatten wat de sponsoren gaan doen. Zij zijn de club altijd trouw maar ook de corona kan hen ook besluiten de sponsoring te stoppen. Dat is natuurlijk niet wat Visscher hoopt. Het bestuur vergadert nauwelijks in deze periode. Vandaar ook dat er geen ontwikkelingen zijn ten aanzien van een nieuwe voorzitter bijvoorbeeld. Het is allemaal op een laag pitje gezet. Op dit moment heeft de club weinig plannen. De penningmeester hoopt dat het onderhoudsplan van de gemeente in 2022 zijn gestalte gaat krijgen. Een groot onderhoud van het kunstgras staat dan op stapel.

Visscher hoopt dat er in maart 2021 weer gevoetbald gaat worden. Eerder kan niet want er zal vooraf ook getraind dienen te worden. Wellicht zal er dan ook midweeks gespeeld gaan worden.