Kim Meijer: ‘Macrofotografie geeft de schoonheid weer van het kleine dat ons omringt’

Imposante expositie in De Brinkhof in Norg

NORG – ‘Natuur en fotografie zijn sinds mijn twaalfde jaar twee van mijn grote passies. Ik gebruikte een toestel van mijn vader, een Pentax ME. Een prima toestel waar ik jarenlang mee heb gefotografeerd. Zo’n 15 jaar geleden ben ik overgestapt op een digitale camera. Met macrofotografie probeer ik de schoonheid weer te geven van al het kleine en gewone dat ons omringt. Vooral fotografeer ik insecten. Deze bijzondere groep dieren is zeer divers, zowel in kleur, vorm, formaat alsook in gedrag en ecologie.’

Kim Meijer woont in Groningen, werkt bij Lifelines in Roden en exposeert op dit moment in De Brinkhof in Norg. Nu de Brinkhof open is voor publiek kan iedereen, met de coronaregels in acht nemend, de expositie bezoeken. Een aanrader, want de getoonde foto’s mogen beslist imposant genoemd worden. Op groot formaat zijn de insecten duidelijk zichtbaar. Macrofotografie wordt gebruikt om kleine dingen zichtbaarder te maken. Kim Meijer noemt zijn bezigheid een uit de hand gelopen hobby. ‘Als bioloog en natuurliefhebber hebben vooral insecten mijn hart gestolen. Ik heb jarenlang met insecten gewerkt. Daardoor heb ik kennis van veel soorten. In ons landje komen ruim 20.000 soorten voor. Krankzinnig veel. Het is soms een hele klus om erachter te komen om welk insect het gaat. Maar gelukkig is er hulp van andere entomologen. Via social media en facebook helpen we elkaar.’

Elk weertype maakt dat de fotograaf zich moet aanpassen aan de omstandigheden. Bewolking geeft weinig tot geen contrast, een felle zon daar en tegen weer te veel. ‘Het mooiste is een waterig zonnetje. En even snel een foto schieten is er niet bij. Soms ben ik voor een paar plaatjes een halve dag op pad. Vaak ben ik er alleen op uit. Dat is fijn om te doen. Je kunt dan alle tijd nemen om een mooi plaatje te nemen. Ik kan zo een paar uur in een weiland zitten om een goed resultaat te bereiken. En soms lukt het ook niet, dan denk ik, nee, dat is het niet. Ook dat hoort er een beetje bij. Enige jaren geleden was ik op studiereis in Bulgarije en heb daar 8 locaties bezocht waar veel vlinders, libellen en insecten zijn. In een reis van 700 kilometer heb ik toen 5000 foto’s gemaakt. Superleuk om te doen. Ik kan er veel voldoening uit halen.’

De foto’s in De Brinkhof tellen allemaal 1 meter breed bij 60 centimeter lang. De achtergrond is vaag gehouden om zo de insecten goed naar voren te laten komen. We zien op zijn www.kimmeijerphotography.nl mooie voorbeelden van foto’s van libellen, kevers, vliegen, vlinders en veel meer. ‘Het mooie en boeiende van het fotograferen van insecten is dat je ook terecht kunt in je eigen achtertuin. Ik gaf in Nuis bij De Coendersborg eens een workshop en daar werden de cursisten een beetje chagrijnig want ze konden geen vlinders vinden om te fotograferen. We zijn toen op onze hurken gaan zitten en op onze buik gaan liggen. We hebben toen 1,5 uur de prachtigste foto’s gemaakt. Je hoeft niet altijd ingewikkeld te reizen naar natuurgebieden, bossen en parken om beesten te vinden. Doe gewoon de buitendeur open en kijk in je tuin of loop de straat door. Insecten om te fotograferen zijn overal.’