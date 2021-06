Kim van Duinen maakte de mooiste foto

RODEN – Onlangs organiseerde kunstenaar Saskia van den Berg een workshop ‘Kijken met je mobiel’. Een aantal jongeren uit de gemeente Noordenveld nam daar aan deel. Daarna bestond de mogelijkheid voor alle jongeren om tot 28 mei foto’s in te dienen waarmee een prijs kon worden gewonnen. De 15-jarige Kim van Duinen uit Nieuw-Roden maakte in de ogen van de jury de mooiste foto.

‘De winnende foto laat zien dat als je ‘kijkt met je mobiel’ je soms zomaar iets bijzonders ziet in bijvoorbeeld de structuur van een gewone boomstam. Het effect van inzoomen op een detail en het bewerken van een fotodoor tintverandering kan zomaar een verrassende foto tevoorschijn toveren,’ zegt Saskia van den Berg.

Na een korte vakantie in Emmen werd op de terugreis door de familie van Kim een wandeling gemaakt in het Dwingelerveld nabij Spier. ‘Hier ontdekte ik tijdens het lopen een opmerkelijke boomschors,’ laat Kim van Duinen weten. ‘Ik liep er voorbij maar zag gelijk de bijzondere vormgeving. Precies de kop van een vogel. Een grote vogelkop, dat dan weer wel. Ik hou van het maken van natuurfoto’s en als ik wat moois zie in het bos of op het strand, dan maak ik daar een foto van.’

Cultuurcoach van WiN Jisca van Son had voor de jongeren deze workshop georganiseerd. De andere geselecteerde foto’s waren van Emma Huiting, Luna de Waal en Esra Goris. In De Krant is een complicatie te zien van onder andere de winnende foto.