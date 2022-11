RODEN – Vrijdagmiddag is onder enorme belangstelling Kindcentrum de Marke geopend. Wethouder Alex Wekema sprak vol lof over het nieuwe pareltje van de gemeente Noordenveld dat volledig nul op de meter gebouwd is. En dat betekent geen torenhoge gasrekeningen op de deurmat van de nieuwe school. Het heeft even geduurd, bijna vier jaar, voordat de school uiteindelijk weer in hartje centrum stond. Er waren nogal wat tegenslagen: een sloopverbod door PFAS, vleermuizen die er hun intrek hadden genomen, woekerende duizendknoop, een bouwstop en corona. Maar hé, dat is allemaal verledentijd. Kindcentrum de Marke staat als een huis!