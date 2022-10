RODEN – De afgelopen week is de Kinderboekenweek weer gestart. Op Basisschool De Rank is de Boekenweek op een bijzondere manier geopend. De school kreeg bezoek van 2 ‘masked readers’. De verklede personen hebben de kinderen voorgelezen uit hun lievelingsboeken. Doordat de stemmen anders klonken, wisten veel kinderen nog niet wie er in de pakken zaten. Ze konden door vragen te stellen erachter komen wie het waren. Tot de onthulling bleef het spannend wie deze masked readers waren.