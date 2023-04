Kinderboerderij feestelijk geopend

RODEN – Kinderen en hun papa’s en mama’s lieten zich niet tegenhouden door een buitje. En ook niet door een plensbui. Want ondanks dat het pijpenstelen regende zaterdag was het druk tijdens de opening van de Kinderboerderij zaterdagmiddag in Roden. De gratis poffertjes stonden klaar om opgegeten te worden en de ballonnenclown toverde binnen een handomdraai de mooiste figuren tevoorschijn. Kinderen konden zich laten schminken en zich mee laten voeren tijdens een ritje in de draaimolen. Al met al een zeer geslaagde opening. Dat de weergoden maar een hoop mooie dagen in de planning hebben.