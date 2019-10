Kinderboerderij in Roden zoekt vrijwilligers

RODEN – De kinderboerderij aan de Norgerweg in Roden, prachtig omgeven door een fraaie en groene omgeving, bestaat uit een enige landerijen met verblijven voor geiten, konijnen, cavia’s en wat al zo meer op een kinderboerderij voorkomt. Al deze dieren zijn aan te raken en te knuffelen en men kan zich daartussen vrijelijk bewegen.



In aparte afgesloten gedeelten zijn herten, zwanen en andere watervogels te bewonderen. Daarnaast is er een fraai vogelhuis met exotische vogels.

De kinderboerderij en het theehuis worden (onder begeleiding) gerund door mensen met een verstandelijke beperking, waardoor de kinderboerderij in meerdere behoeftes voorziet en een sociaal kruispunt vormt voor mens en dier, jong en oud en mensen in het algemeen.



In de weekeinden echter zijn er op dit moment niet voldoende medewerkers aanwezig om voor de dieren te zorgen. De kinderboerderij zoekt vrijwilligers die op de zondag en/of de zaterdag zorg willen dragen dat de dieren op tijd worden gevoerd en gelaafd. Nadere inlichtingen en opgave bij de Kinderboerderij of bij Jan Aalders die bereikbaar is onder 06-55371852