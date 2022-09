Kinderboerderij Roden naarstig op zoek naar vrijwilligers

RODEN – De kinderboerderij zoekt vrijwilligers die op de zondag en/of de zaterdag zorg willen dragen dat de dieren op tijd worden gevoerd en gelaafd. Het gaat om een klein half uurtje in de loop van de morgen en nog een klein half uurtje in de avond. Er wordt gestreefd naar een grotere groep vrijwilligers zodat er niet steeds een beroep op dezelfde mensen hoeft te worden gedaan. Wie geeft zich op? Nadere inlichtingen en opgave bij de Kinderboerderij of bij Jan Aalders die bereikbaar is onder 06-55371852