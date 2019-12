RODEN – Stichting Volksvermaken heeft de Kinderboerderij Roden weer verblijd met tienduizend euro. Het geld is opgebracht met de verkoop van loten voor de jaarlijkse Tientjesverloting. Afgelopen donderdag werd de cheque overhandigd in Het Wapen van Drenthe, alwaar Kinderboerderij-voorzitter Herman Holland de cheque in ontvangst nam van Lammert Kalfsbeek en Cor van der Steeg. De overhandiging van de cheque vond plaats na het bekend maken van de winnaars van de verloting (zie elders in De Krant).