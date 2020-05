Kinderboerderij weer open!

RODEN – Eigenlijk zou de Kinderboerderij begin april met een feestelijke opening weer aan het nieuwe seizoen beginnen. Van dat alles was dit jaar, om begrijpelijke redenen, geen sprake. Maar afgelopen week communiceerde men van de Kinderboerderij dat ze toch weer open gaan. Op bepaalde dagen, met aangepaste openingstijden weliswaar. Ook kon er afgelopen week nog niet worden gespeeld met de dieren en was de horeca gesloten. Maar de pret was er bij dit ventje niet minder om. Heerlijk spelen bij de Kinderboerderij!