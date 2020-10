Kinderen als vermomde boeven in de Veenhuizer bajes

VEENHUIZEN – Hoe zou het zijn om jezelf te vermommen als boef? Dat konden kinderen afgelopen zondag zelf ontdekken in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Via een programma op de computer gingen ze aan de slag om een eigen boevenmasker te ontwerpen dat ze nagenoeg onherkenbaar maakte. ‘Viesueel Geweld’, heette de workshop die ter gelegenheid van Oktober Kindermaand georganiseerd werd. Geheel coronaproof uiteraard; van tevoren moest er een tijdsslot opgegeven worden. De kids konden de maskers digitaal uittesten op hun gezicht. En leverde leuke beelden op. Van de making of werd een filmpje opgenomen zodat alle deelnemers thuis nog even na konden genieten van hun boeventijd. En nu maar hopen dat ze met al deze kennis niet het boevenpad kiezen….