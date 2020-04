Kinderen de Gavelander krijgen bezoek van Paashaas

OOSTWOLD – De kinderen van SWS de Gavelander uit Oostwold krijgen, net als alle andere kinderen in Nederland, onderwijs op afstand. Gelukkig zijn niet alle lessen online. Met enige regelmaat ontvangen ze thuis een tasje met huiswerk bezorgd. Donderdag 9 april kregen de kinderen wel een hele bijzondere bezorger aan de deur namelijk de Paashaas. Hij bracht tasjes met huiswerk, de opdrachten voor de sportdag op afstand van 17 april aanstaande en voor ieder kind wat lekkers. En de ouders, die momenteel hun best doen om zowel ouder als leerkracht te zijn, werden ook niet vergeten. Ze kregen een bosje gele tulpen om Pasen in te kunnen luiden. En dit allemaal keurig op anderhalve meter afstand, zoals het hoort.