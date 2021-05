Kinderen gaan voor de wind

NIETAP – Vijftien kinderen uit groep vijf en zes van de Noordenveldse basisscholen stonden afgelopen woensdag klaar voor een zeilworkshop, die werd georganiseerd door Welzijn in Noordenveld. Gekleed in regenkleding, wetsuits en zwemvesten stonden de kinderen te trappelen om aan boord te gaan, maar eerst leerden zij de basisbeginselen van het zeilen, zoals knopen maken, het optuigen van de boot en het verschil tussen stuurboord en bakboord. Vervolgens gingen de optimisten – zeilbootjes die ruimte bieden aan één persoon – te water en was het eindelijk tijd om het ruime sop te kiezen.