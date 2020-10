RODEN – Nog de gehele maand oktober is het Kindermaand bij Museum Havezate Mensinge. Met speciale speur- en ontdekkingstochten, is er voor kinderen dan ook genoeg te doen. Zij ontdekken de geschiedenis van de Kymmells, door de koffer van Christine Kymmell op te sporen. Deze kinderen genoten onlangs van de speurtocht. Tot begin december is Mensinge alleen geopend op zaterdag en zondag van 13:00 tot 16:30 uur.