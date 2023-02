Kinderen genieten van nationale voorleesdagen bij peuterspeelzaal ’t Clowntje

BOERAKKER – In het kader van de nationale voorleesdagen kwam juf Sarah Folkers van de bibliotheek langs bij peuterspeelzaal “t Clowntje. Zij kwam het verhaal vertellen van Maximiliaan modderman. Dit leuke en grappige prentenboek staat dit jaar centraal tijdens de voorleesdagen. Dit deed zij door middel van het vertelkastje en knuffels van de figuren uit het boek. Het verhaal werd aangevuld door liedjes en gebaren. Zo kreeg het verhaal echt leven, de kinderen hebben genoten en konden zich helemaal inleven. Toen ze zelf aan het einde van het verhaal ook nog mee mochten helpen alle knuffels in bad te doen was het feest compleet! Als afsluiter kreeg de peuterspeelzaal een aantal mooie prentenboeken, een leuke aanvulling op de ruime collectie. ’t Clowntje is blij en trots op de nauwe samenwerking met de bibliotheek waardoor deze leuke activiteiten mogelijk worden gemaakt.