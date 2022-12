Kinderen Hoera genieten van samen lezen

RODEN – De kinderen en vrijwilligers van Hoera hebben ontzettend veel plezier beleefd op de kerstmarkt. Bij Daan Nijman, de Wereldwinkel, het Scheepstra Kabinet en bij de Catharinakerk in Roden. De groep heeft samen mooie kerstverhalen gelezen onder de kerstboom, in de winkels en buiten bij de activiteiten van volksvermaken. In de kerstvakantie gaat Hoera ook weer samen lezen en boeken uitzoeken op de boekenmarkt aan de Ceintuurbaan. Alle leeskinderen hebben een boekenbon van 10 euro gekregen om hun eigen boeken te kiezen. Ook in de Kampeerhal en in Het Goed wordt gelezen. Meer informatie is te vinden op website en de Facebookpagina van Hoera.