Kinderen lezen vader en moeder voor!

RODEN – Op basisschool De Hoeksteen en op basisschool De Parel is voorlezen belangrijk. Dinsdag 21 januari lazen de kinderen van nieuwkomers voor aan hun ouders en jongere broertjes of zusjes. De kinderen uit groep 4 lieten duidelijk horen dat ze goed konden voorlezen. Toen de kinderen van De Parel en De Hoeksteen weer naar hun klassen gingen, praatten de ouders nog verder over boeken lezen of met je kind praten over boeken, samen met de mensen van Samen leren en het project Hoera, Noordenveld heeft er weer nieuwe lezers bij. Op woensdag was er bij De Hoeksteen een voorleesontbijt en kwamen alle kinderen in pyjama naar school, soms met een knuffel en natuurlijk werd er toen ook weer voorgelezen. Meer weten over het Hoera-project? Mail met e.goedheer@biblionetdrenthe.nl.