Kinderen maken kennis met allerlei sporten in De Hullen

RODEN – In sportcentrum De Hullen vond afgelopen weekend weer een sportcarrousel plaats. Kinderen konden tijdens deze leuke ochtend kennismaken met korfbal, handbal en judo. Meer dan veertig kinderen kwamen af op deze ochtend, om te ontdekken welke sport iets voor hen is. Medewerking was er onder andere van de korfbalvereniging Noordenveld en judovereniging Chi-Do uit Roden. De kinderen kregen vooral de basisprincipes van de sporten uitgelegd. Daarna gingen ze aan de slag en werd het een topochtend. Wederom kan men terugkijken op een zeer geslaagde sportcarrousel.