Kinderen maken zelf het feest voor online Sinterklaasshow

Online Sinterklaasshow Roden







RODEN – Afgelopen zaterdag is Sinterklaas aangekomen in Nederland. Rond het middaguur meerde de goedheiligman, samen met zijn pieten, aan bij de fictieve Dieuwertje Blokkade in de eveneens fictieve plaats Zwalk. Normaal gesproken komt de Sint op dezelfde dag aan in Roden, maar in verband met het coronavirus was dat nu niet mogelijk. Toch is Sinterklaas nu in ons land en is hij natuurlijk vastbesloten om alle kinderen te voorzien van cadeautjes en een mooi feest. Omdat ook Volksvermaken Roden het belangrijk vindt dat er iets aan het kinderfeest wordt gedaan, organiseert zij aanstaande zaterdag een online Sinterklaasshow.



“Door het ellendige coronavirus kon de feestelijke intocht van Sinterklaas in Roden en het grote Sinterklaasfeest in de Pompstee dit jaar niet doorgaan”, vertelt Roy Steendam van Volksvermaken Roden. “Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Sint niet naar Roden is gekomen. Hij heeft de vele kinderen al prachtig horen zingen, Ozosnel heel al veel wortels gekregen en de Sint heeft tevens al hele mooie tekeningen gezien”. Vele kinderen hebben tevens al een prachtig cadeautje in hun schoen gevonden en ook de Pakjesavond gaat dit jaar gewoon door. “Omdat we Sinterklaas ook dit jaar niet zomaar wilden overslaan, hebben we vanuit Volksvermaken Roden besloten om toch iets te organiseren. Hierbij hebben we gekeken naar dingen die wel kunnen in plaats van in kaders te denken. Niets doen is natuurlijk heel makkelijk, maar zo zitten wij niet in elkaar. Wij willen namelijk altijd wat voor het dorp doen”.



Na een aantal brainstormsessies heeft Volksvermaken Roden besloten om een heuse online Sinterklaasshow te organiseren, waarbij de inbreng van de kinderen centraal staat. Hierdoor is het kinderfeest volledig ‘coronaproof’. “Het is de bedoeling dat de kinderen leuke filmpjes opsturen met bijvoorbeeld dansjes, kunstjes of liedjes”, legt Steendam uit. “Dit kan ook via het inmiddels zeer populaire Tiktok. Daarnaast is het ook mogelijk voor kinderen om vragen te stellen. Het is dus een Sinterklaasshow met muziek en dans, zoals we die normaliter ook zouden organiseren. Echter gebeurt het nu online, waardoor de kinderen niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Thuis achter de televisie of computer kunnen zij live meekijken met alles wat we gaan doen”.



Naast de inbreng van de kinderen, is de Sint natuurlijk zelf ook op beeld aanwezig. Bovendien brengt hij één piet met zich mee, die uiteraard ook voor een hoop lol zal zorgen. “Het is een interactieve show en we hopen dat zoveel mogelijk kinderen iets insturen. De kinderen maken zelf als het ware de show. Ze kunnen alles laten zien wat ze maar willen”. De kinderen kunnen voor 20 november een filmpje van 30 tot 60 seconden opsturen naar het nummer: 06-82921639. Om in de uitzending te komen, kunnen ze tevens ‘@SinterklaasRoden’ taggen op Tiktok. “Kinderen kunnen eveneens een hele mooie tekening inleveren bij hun juf of meester en wie weet zien ze die dan aanstaande zaterdag terug op televisie. Sinterklaas heeft laten weten dat hij de show graag samen met de kinderen wil maken. Het is dus ontzettend belangrijk dat iedereen meedoet”, besluit Steendam.



De online Sinterklaasshow van Volksvermaken Roden is aanstaande zaterdag te volgen via de Facebookpagina van Volksvermaken Roden en via Omroep Zulthe (Ziggo: kanaal 43 en KPN: kanaal 1460.



Wat: Online Sinterklaasshow

Wie: Volksvermaken Roden

Waar: Digitaal

Wanneer: Zaterdag 21 november, 16:00 uur

Meer info: https://www.facebook.com/VolksvermakenRoden