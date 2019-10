Kinderen op reis in gezellig Speelgoedmuseum Kinderwereld

RODEN – De Museum Kidsweek stond tijdens de herfstvakantie in het teken van reizen. En dus opende het museum afgelopen week haar deuren voor een gratis activiteit. Kinderen konden een hele middag lang knutselen. Hiervoor konden ze inspiratie opdoen in ‘Het Achterhoes’, de expositieruimte en het speelgoedmuseum. Ook de parade met feestvierende reizigers sprak tot de verbeelding en leidde tot de meest creatieve ideeën. In het kader van de jubileumtentoonstelling gaan ook alle beren en poppen op reis. De aanwezige kinderen barstten mede hierdoor van de creativiteit en konden zich – onder de bezielende leiding van enkele enthousiaste vrijwilligers – volledig uitleven. Het werd een gezellige woensdagmiddag in het museum aan de Brink!