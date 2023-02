Kinderen Speel en Leer aan de slag met Democracity

VEENHUIZEN – De kinderen van groep 7 en 8 van Speel en Leer zijn naar de raadzaal van het gemeentehuis in Roden geweest. Hier mochten ze het spel ‘Democracity’ spelen. De kinderen speelden de gemeenteraad van de stad en moesten vanuit hun eigen partijbelangen debat voeren over het plaatsen en slopen van verschillende gebouwen. Ze mochten dit spel spelen in de raadzaal, waar ook de gemeenteraad van gemeente Noordenveld vergadert. Het spel werd voorbereid middels een les op de eigen school. Tijdens het spel in de raadszaal leren de kinderen op een interactieve manier hoe ‘de gemeente’ werkt. Dit spel valt onder het vakgebied Burgerschap en sociale cohesie. De kinderen vonden het erg leuk om te doen en fijn dat de gemeente deze mogelijkheid heeft geboden.