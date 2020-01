Kinderen ’t Spectrum luisteren geboeid naar ‘ome’ Henk Kosters

PEIZE – De nationale voorleesdagen vonden afgelopen week weer plaats. Ook in de regio werd hier uitgebreid aandacht aan besteed. Op allerlei basisscholen was wel iets te doen, net als in vele bibliotheken. Bij OBS ’t Spectrum werd woensdags zelfs een heuse ‘voorleesthee’ georganiseerd. De bedoeling was dat oma’s, opa’s en andere familieleden van de leerlingen kwamen voorlezen. In de klas van juf Corinne kwam Henk Kosters voorlezen. De Peizer wethouder bleek een begenadigd verteller en boeide de kinderen van begin tot eind met zijn verhaal over ‘De Gruffalo’. Ook de andere voorlezers deden dat met volle overgave, waardoor het een ontzettend gezellige middag werd in Peize. Niet alleen de kinderen hadden een topmiddag, ook de voorlezers zelf beleefden er ontzettend veel plezier aan.