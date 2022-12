Kinderen uit Norg aan de slag met glasfusing in glasatelier

NORG – Aan de Asserstraat in Norg heeft glaskunstenaar Linda van Huffelen haar atelier en galerie, Glasuniek. Vorige week had zij een workshop voor kinderen georganiseerd waarbij de techniek van glasfusing onder de aandacht werd gebracht. ‘Het was echt superleuk om met z’n allen aan de slag te gaan. Eerst hebben we een ontwerp gemaakt. De één maakte een logo, anderen maken kerstversiersels of gewoon iets abstracts. Hele mooie ontwerpen zijn er gemaakt. Daarna hebben we het glas gesneden, op de plaat gelegd en kon het daarna in de oven. Dat duurt ongeveer 48 uur en daarna zit het glas goed stevig vast. Het mooie van werken met glas is ook dat het om echte unieke exemplaren gaat. Glas is schitterend materiaal om mee te werken. Mooi om te zien hoe geconcentreerd de kinderen hebben gewerkt en dat de resultaten mooi zijn geworden.’ De workshop werd op de activiteitenladder aangeboden door de cultuurcoach Sacha Kraan van Welzijn in Noordenveld.