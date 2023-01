Kinderen van Hoera beleven verhalen op de boekenmarkt

RODEN – Lezen is enorm belangrijk, vooral onder de jonge generatie. Om dit te bevorderen werd afgelopen woensdag de boekenmarkt van Roden speciaal geopend voor de kinderen van Hoera. ‘De kinderen kregen een bon waar ze boeken voor mochten uitzoeken’, vertelt vrijwilligster Sjoukje Miedema. ‘Het ene kind wil daar een hele stapel boeken voor halen en de ander heeft genoeg aan één of twee. Verder werden er ook een heleboel spelletjes gespeeld. Wij vinden het belangrijk dat kinderen het leesplezier weer gaan ervaren. In plaats van heel technisch te lezen, leggen wij de focus op de beleving van het verhaal.’ Itie Van den Berg, ook vrijwilligster beaamt dit. ‘We lezen vandaag het boek ‘Het Rolletje’. Nadat we het gelezen hebben, schrijven de kinderen allemaal hun wens op en stoppen het in een vechtersrolletje. Hiermee lopen ze een parcours door en komt hun wens hopelijk uit. Net zoals in het boek.’