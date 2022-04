Kinderen verdiepen zich in een betere wereld in 2030

‘De aarde is niet van ons, wij zijn van de aarde’

RODEN – Op een zonovergoten maar nog een beetje koud werd vrijdag een prachtig kunstwerk onthuld. Kinderen van groep 6 van de Hoeksteen in Roden hadden daar samen met de Nicaraguaanse kunstenaar Manuel de Jesus Alaniz Gamez aan gewerkt.

In het kader van Global Goals was Manuel door Landelijk Beraad Stedenbanden uitgenodigd om naar Nederland te komen. Hij werkte samen met acht scholen, de Hoeksteen was de laatste school.

De Global Goals zijn 17 doelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is. Deze doelen zijn afgesproken door landen die bij de Verenigde Naties aangesloten zijn. Het project is gestart in 2015 en loopt nog door tot 2030. De Hoeksteen was voorgedragen door Anita van der Noord.



Manuel is enthousiast over het project. ‘De aarde is niet van ons, wij zijn van de aarde. We moeten bedenken dat we maar één thuis hebben, en dat is de aarde. Meer plekken zijn er niet voor ons.’ Het werken met kinderen vindt hij heel fijn. ‘Het valt me op dat ook de jongere kinderen soms al behoorlijk Engels spreken. En sommigen pikken zelfs het Spaans al goed op. Maar uiteindelijk is kunst een taal op zich, een universele taal die we allemaal kunnen spreken’

De kinderen maakten samen met Manuel een schildering op panelen van 15 vierkante meter. Ze kregen input van leerlingen van de bovenbouw, die hun dromen bij een eerlijke en duurzame toekomst als tekening hadden verwoordt. Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans had hiervoor een viertal workshops gegeven aan de bovenbouw over de Global Goals aan de hand van de belevenissen van Rosa en Sergio, leeftijdsgenootjes in Nicaragua.

Op de donderdag speelden de leerlingen ieder een rol in een heus Nicaraguaans dorp, waar ze een micro-krediet konden aanvragen bij een bank, Spaans konden leren, werken in een bonenbedrijf, of de rol van burgemeester, stadsjournalist of schoenpoetser konden spelen. In het Mobiel Inleefatelier leerden ze hoe het leven in een ontwikkelingsland als Nicaragua is. Ook gingen de leerlingen met hun Global Goal op de foto.



Burgemeester Klaas Smid sloot de projectweek vrijdag af met de onthulling van het kunstwerk, Manuel telde af van 10 naar 0. Op een paar grote panelen is duidelijk te zien hoe de kinderen de wereld in 2030 willen zien: schone lucht, schoon drinkwater, kinderen met verschillende kleuren, natuur, leren en vrede.

CBS De Hoeksteen zal de komende periode – jaarlijks – de nieuwe leerlingen in de bovenbouw informeren en actief kennis laten maken met de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties.