Kinderen vermaken zich tijdens vakantielezen in de bibliotheek

RODEN – Deze zomervakantie vindt elke dinsdagochtend het ‘vakantielezen’ plaats in de bibliotheek te Roden. Tussen 09.30 en 12.00 uur kunnen kinderen op avontuur naar een nieuwe bestemming. Zo waren afgelopen week vele kinderen aanwezig om een eigen raket te bouwen en op de foto te gaan met hun favoriete sporter. Andere kinderen doken mee naar een magische onderwaterwereld en de stoere kinderen maakten een reis naar de tijd van ridders en draken. Bovendien staat er de gehele zomervakantie een kist met verschillende speelmaterialen zoals Kapla, KidiZoom, Geosmart en er staat een Green Screen, waardoor kinderen op de foto kunnen met wie ze maar willen. Alle kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud kunnen gratis meedoen aan de activiteiten. Sinds 15 juli kunnen belangstellenden hun ‘stempelpaspoort’ halen in de bibliotheek te Roden. Voor elke activiteit waar de kinderen aan meedoen, krijgen ze een stempel in het paspoort. Met de stempels verdienen de kinderen een gekleurd armbandje. Elke week is er een nieuwe kleur, dus de bibliotheek daagt iedereen uit om alle armbandjes te sparen.