Kinderen zélf de grote winnaars bij het Mega 4×4 voetbaltoernooi

RODEN – Onder geweldig mooie omstandigheden werd afgelopen week het 4×4 voetbaltoernooi van de Gemeente Noordenveld gehouden voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het hoofdveld van het 90-jarige VV Roden was het decor van een fantastisch mooie dag. De organisatie had vooraf veel in de promotie gestoken. Dat deed zich blijken, want er hadden zich 33 teams opgegeven. 156 jongens en meisjes streden sportief met elkaar om de spreekwoordelijke ‘eer’. Originele teamnamen passeerden de revue. Voor de een was de eer een doelpunt maken, voor een ander was dit het winnen van het wedstrijdje. De Toppers en FC Wanhoop waren de teams die het uitmaakten in de oudste categorie. In de andere poule van die categorie ging de strijd tussen #De Kijlers en the Buddies. Laatstgenoemden bepaalden in hun onderlinge strijd dat ze net iets sterker waren. In de middencategorie waren de Panini’s en de Pizza Boys degene die de lakens uitdeelden. De Panini’s beslechtten deze strijd in hun voordeel.



In de jongste categorie poule A werd de onderlinge strijd tussen The Angry Birds en De Vurige 5 in het voordeel van The Birds gewonnen, echter waren De Brawl Stars de onbetwiste winnaar met de meeste punten in die poule. De andere twee poules bestonden uit elk vier teams. De winnaars van elke poule speelden in een soort finale om de spreekwoordelijke winst. Uiteindelijk won Juventus de strijd van het team RONO. Dat het 4×4 toernooi langzamerhand een traditie was geworden, werd wel duidelijk door de deelname van de Regenboog Toppers. Deze meidengroep waren al enkele weken in training om goed voor de dag te komen (met spandoeken). Dat lieten ze zeker zien want ze behaalden een verdienstelijke vierde plaats in de eindrangschikking. Na afloop van dit sportieve evenement, werden alle deelnemers beloond met een fraaie medaille.

Het 90-jarige VV Roden zal in de meivakantie van 2020 dit toernooi weer gaan organiseren. In het kader van het jubileum hoopt de organisatie dat er dan een record aantal deelnemers aan de start staan.