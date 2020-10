Kindermaand goed begonnen op CazemierBoerderij in Tolbert

TOLBERT – De gehele maand oktober staat bekend als Kindermaand. In het kader van deze Kindermaand, organiseren culturele instellingen in de gehele regio hun eigen activiteiten. Zo ook bij de CazemierBoerderij in Tolbert, waar men graag bijdraagt aan de kennismaking van kinderen met cultuur. Achter de Kinderboerderij is sinds kort ’T Bijenvolkje gerealiseerd. Meerdere kinderen gingen er afgelopen zaterdag met puzzelboekje en potlood op uit, om zich te laven aan dit grappige volkje. Op deze manier leerden ze wat over bijen, maar hadden ze vooral ook een hele hoop plezier. De gehele middag was het speuren geblazen achter de CazemierBoerderij, waarna vele boekjes moe maar voldaan werden ingeleverd. De komende weekenden zal er telkens op zaterdag ruimte zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd om deel te nemen aan deze interactieve speurtocht. Een aanrader, zo blijkt!