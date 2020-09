Kindermaand op Landgoed Mensinge

RODEN – De maand oktober is een dynamische maand voor Museum Havezate Mensinge. Met Oktober Kindermaand, de Kinderboekenweek en de Maand van de Geschiedenis staat er van alles op het programma, in het bijzonder natuurlijk voor kinderen. Iedere zondag en doorlopend tijdens de openingstijden zijn er educatieve speurtochten en kunnen kinderen zich vermaken in De werkplaats van de klokkenmaker.

De koffer van de joffer is een vernieuwde activiteit. Het vertelt het verhaal van de rijke Christine Kymmell die begin 1900 met koets van Utrecht naar Roden reist om op Mensinge de zomer door te brengen. Meedoen aan de koffer van de joffer kan iedere zondag in oktober om 14.00 uur.



Mensinge staat dit jaar in het teken van klokken met de tentoonstelling Reis door de tijd. Er zijn veel verschillende klokken te zien, bijvoorbeeld de meidenklok van het dienstmeisje uit 1717, de vaaspendule van de burgemeester uit 1818 en het Franse uurwerk van de adellijke dame uit 1919. Speciaal voor kinderen is er een leuke en leerzame aanvulling op deze tentoonstelling: De werkplaats van de klokkenmaker. Daar mogen alle onderdelen van een klok bekeken, beluisterd en aangeraakt worden.

Naast De koffer van de joffer en De werkplaats van de klokkenmaker zijn er speurtochten voor alle leeftijden. Oudere kinderen vanaf acht jaar stappen in de huid van een tijddetective: in elke ruimte van de havezate is een voorwerp verstopt dat veel te modern is voor een historisch pand als Mensinge. Aan de kinderen de taak om deze items te vinden.

Museum Havezate Mensinge is geopend van woensdag tot en met zondag van 13:00 tot 16:30 uur.