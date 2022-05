Kindermiddag rond bijen bij de CazemierBoerderij Tolbert

TOLBERT – Kinderen die meer willen weten over bijen kunnen op zaterdagmiddag 28 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur meedoen aan het project ’T bijenvolkje’ bij de CazemierBoerderij, aan de Hoofdstraat 27 te Tolbert. Op een speelse manier kunnen basisschoolkinderen leren over deze nuttige beestjes. Er is een puzzeltocht langs elf grappige illustraties van eigenwijze bijen en leuke rijmpjes met woordgrapjes. Er is ook een imker aanwezig, die alles kan vertellen over deze insecten en hoe ze lekkere honing maken. Na de puzzeltocht kunnen ze in de Woagenschuur gezellig knutselen of kleuren. Wie mee wil doen kan zich opgeven via e-mail info@fredewalda.nl. Entreekosten zijn 5 euro, als dat een beetje te veel is, kan dat bij de opgave aangegeven worden.