Kirsten Bruinsma en Marleen Eizenga klaar voor WK Cheerleading in Amerika

RODEN – Kirsten Bruinsma (15) en Marleen Eizenga (15) vertrekken zondag 21 april 2019 voor 11 dagen naar Orlando (Amerika) om deel te nemen aan het WK Cheerleading. Samen met de Frisian Cheer Stars uit Heerenveen vertegenwoordigen ze daar Nederland en hun Friese club.

Na jarenlang op topniveau te hebben geturnd, met voor beide als hoogtepunt een zilveren medaille op het NK, besluiten de vriendinnen om in 2018 over te stappen naar het nog relatief onbekende Cheerleading. De Frisian Cheer Stars uit Heerenveen, regerend Nederlands kampioen, zien het helemaal zitten in de talenten uit Roden en de meiden besluiten er helemaal voor te gaan. Vanaf dat moment is het drie avonden per week trainen in Heerenveen en regelmatig van huis in verband met trainingsweekenden en optredens. Pittig en niet altijd eenvoudig om te combineren met hun VWO en Havo opleiding. Toch slagen ze er in om in korte tijd de oefenstof tot hun te nemen en uit te groeien tot volwaardige flyers. In Amerika kunnen ze laten zien tot waartoe ze in staat zijn.

De concurrentie in Amerika is groot. Ze nemen het op tegen twaalf andere landen waaronder Amerika, Brazilië, Nieuw Zeeland en Duitsland. De vriendinnen hopen door de kwalificatie heen te komen, te schitteren in de finale en te eindigen bij de beste vijf landen van de wereld. Het deelnemersveld is sterk maar Kirsten, Marleen en de Frisian Cheer Stars gaan alles op alles zetten om die felbegeerde finale te halen.

Als slagroom op de taart vertrekken de meiden in juni van dit jaar naar St. Petersburg voor het EK Cheerleading. Na een 4e plek in 2018 zijn de verwachtingen hoog gespannen voor dit toernooi. Na het EK wordt het seizoen afgesloten met het NK in Zwolle en kunnen ze zich opnieuw plaatsen voor het WK in Orlando.

Geïnteresseerd geraakt? De Frisian Cheer Stars zijn te volgen via Facebook en Instagram.