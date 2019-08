Kirsten de Jager geniet van haar overwinning op Outdoor Tolbert

TOLBERT – Van de vele winnaars die donderdag bij Outdoor Tolbert gehuldigd werden in de klasse L was de lach bij Kirsten de Jager toch wel het breedst. De 18-jarige amazone uit Nuis genoot met volle teugen van haar zege met haar paard Gingerbel.

De succesvolle amazone beschouwt Outdoor Tolbert als een echte thuiswedstrijd. “Dan wil je het graag extra goed doen”, lacht ze na de ereronde. “Ik had er niet op gerekend dat ik zou winnen, maar het liep als een trein.”

De Jager hoeft zich niet te vervelen. Ze studeert in Groningen voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker, ze doet vakantiewerk op een zorgboerderij en dan zijn er nog de paarden op de thuisbasis Stal De Jager. “Ik rijd heel graag jonge paarden, maar een carrière als ruiter ambieer ik niet. Mijn droom is om ooit een eigen zorgboerderij te hebben, met paarden er bij natuurlijk.”

Ook in een andere wedstrijd van de klasse L kwam een jonge amazone bovendrijven: de 22-jarige Djura Eringa. Met Elandro bouwde de Friezin bijna vier seconden voorsprong op. “Ik had m’n zinnen er echt op gezet”, vertelt de amazone, die sinds anderhalve maand haar eigen professionele stal drijft in Drachten.

Er was meer succes voor Friese deelnemers op de donderdag, want ook Rink-Jan Dijkstra uit De Knipe voerde een ereronde aan. Hij won een wedstrijd met J. Lewandow. Verder schreef Auke de Jong uit Rutten nog een rubriek op zijn naam.

Vrijdag vervolgt Outdoor Tolbert met de hogere klassen, met onder andere een wedstrijd op 1.40-niveau. Zondag is de Grote Prijs.

