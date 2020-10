Kirsten Ipema: ‘Blijvende aandacht mantelzorg belangrijk’

NOORDENVELD – In de maand november worden er in de gemeente Noordenveld enkele activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Wethouder Kirsten Ipema onderstreept de noodzaak van dergelijke acties voor mantelzorgers. ‘Het is een manier om mantelzorgers te bedanken, in het zonnetje te zetten en onze waardering voor hen daarvoor uitspreken. Daarnaast gaat het ook om bewustwording en vinden we blijvende aandacht voor mantelzorg belangrijk.’

Het zijn woorden van de verantwoordelijke wethouder in de gemeente Noordenveld die Hennie Lutjes van Contactpunt Mantelzorg Noordenveld en Hennie Verbeek – de Jong van Welzijn in Noordenveld uit het hart zijn gegrepen. Beiden zetten zich in om de activiteiten voor mantelzorgers de komende tijd op te zetten. Hennie Verbeek: ‘We steken dit jaar de activiteiten anders in. Minder fysiek. We kiezen er deze periode voor online aan de slag te gaan. Zo komt er een bakworkshop met Buiters Bakboerderij en zijn er mindfulness voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast blijven we onze dienstverlenende activiteiten uitvoeren en gaan we op pad met een rozenactie.’ Kirtsen Ipema: ‘We willen vooral voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Gebeurt dat, dan heb je eigenlijk een dubbel probleem. Daarbij zou het mooi zijn om naast oudere mantelzorgers ook beter zicht te krijgen op jongere mantelzorgers. Ik weet, die doelgroep is lastig te bereiken, maar krijgen we de jonge mantelzorgers beter in beeld, dan kunnen we hen ook gericht ondersteunen. Ik weet dat WiN daar druk mee bezig is. Zij hebben als organisatie veel mantelzorgers in beeld en dat is mooi.’ Hennie Lutjes als voorzitter van het contactpunt mantelzorg kan dat beamen. ‘Zowel ambtelijk als bestuurlijk weten we elkaar steeds beter te vinden en aan te vullen. En ik weet dat mantelzorgers de aandacht die zij krijgen weten te waarderen. Er is belangstelling voor hun situatie. We kunnen daadwerkelijk iets betekenen voor hen. Soms met een gerichte actie, soms met informatie, soms met een activiteit en soms gewoon met een luisterend oor. Het weten dat we er zijn geeft al een geruststellend gevoel. Men kan altijd op ons terugvallen.’

Op vrijdag 13 november is er van 19.00 tot 20.00 uur een online bakworkshop voor mantelzorgers. ‘En dat wordt een hartstikke leuke activiteit,’ zegt Hennie Verbeek – de Jong. ‘Op de dag van de workshop ontvang je van ons een tas met benodigdheden bij je thuis. Via een e-maillink krijg je een uitnodiging om de bakworkshop online bij te wonen. Stap voor stap leggen we uit wat je moet doen om iets lekkers te bakken. Natuurlijk kom je niet zelf in beeld, maar kun je wel online vragen stellen en krijg je van ons de bakinstructies toegevoegd voor als je later alle stappen nog eens bij langs wilt gaan. Margo en René gaan de bakworkshop geven en zij zijn hierover erg enthousiast.’ De bakactiviteit is bedoeld voor mantelzorgers van alle leeftijden. Zelf ben je een beslagkom, zonnebloemolie en een oven nodig. Buiters Bakboerderij geeft de instructies. Geef je hiervoor uiterlijk vrijdag 6 november op. De activiteit is gratis. Ook online is een programma voor mantelzorgers gericht op mindfulness en zelfcompassie. Er zijn voor de komende workshop mindfulness een tweetal informatiemomenten. Dit op maandag 9 november van 10.00 tot 11.00 uur of woensdag 11 november van 19.30 tot 20.30 uur. Hier maakt men kennis met de begeleider en krijgen ze informatie over de workshop. Ook ervaren deelnemers enkele oefeningen om te kijken hoe mindfulness werkt. Wie doorgaat met de workshop krijgt op 25 november via ZOOM de eerste les. De gemeente biedt de workshop gratis aan. WiN tekent voor de organisatie daarvan.

Voor info over beide activiteiten is van toepassing: Kijk op www.activiteitenladder.nl of bel met WiN 050 3176500.

Op de foto van links naar rechts: Hennie Verbeek-de Jong van WiN, Kirsten Ipema namens de gemeente Noordenveld en Hennie Lutjes van het CPM.