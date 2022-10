Kirsten Ipema hijst de regenboogvlag

NOORDENVELD – Sinds maandag wappert de regenboogvlag voor het gemeentehuis in Roden. Wethouder Kirsten Ipema hees met behulp van ambtenaar Jos de gekleurde vlag in de top. Dat is niet geheel toevallig, want het is deze week de week van inclusiviteit en sport. En vandaag is het coming out day, de dag om uit de kast te komen en niet langer een geheim te maken van je seksuele voorkeur. De hele week zijn er op verschillende sportclubs allerlei leuke activiteiten georganiseerd in het kader van inclusiviteit. De gemeente Noordenveld heeft op verschillende verenigingen regenboogballen bezorgd.