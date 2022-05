Kirsten Ipema: ‘Mantelzorgers houden veel ballen in de lucht.’

NOORDENVELD – Hoe ga je om met stress en creëer je meer rust en ontspanning? Vanuit Welzijn in Noordenveld wordt in de maanden juni en september een nieuw programma voor mantelzorgers aangeboden dat specifiek gericht is op ‘Gezonde Zelfzorg met mindfulness en zelfcompassie’.

Ter ondersteuning van dit aanbod stak wethouder Kirsten Ipema de organisatie en mantelzorgers een hart onder de riem. ‘Het college heeft uitgesproken om mantelzorgers blijvend te ondersteunen. Zij spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Voor mantelzorgers gaat het ook om volhouden van het zorgen voor een ander. Mantelzorgers houden veel ballen in de lucht. Als gemeente hebben we gemerkt dat mantelzorgers behoefte hebben aan waardering en ondersteuning.’ Vanuit de gemeente Noordenveld is er een uitvoeringsprogramma opmaakt. Jos Sanders is daar als beleidsmedewerker bij betrokken. ‘Dit programma is samen opgezet met het CPM en WiN. Het geeft aan wat nodig is ter ondersteuning aan mantelzorgers. Een programma als dit hoort daar ook bij.’

De cursussen op het gebied van Mindfulness worden al enkele jaren door het Contact Punt Mantelzorg aangeboden. Voorzitter Hennie Lutjes beaamt de behoefte. ‘Wat we zien is dat mantelzorgers nadien zeggen dat het zorgen voor jezelf net zo belangrijk is als zorgen voor een ander.’ Maria Douwes – Hulzebos is samen met Folke Westerling compassietrainer. Zij beiden zullen het programma ‘Gezonde Zelfzorg’ voor mantelzorgers gaan begeleiden. ‘Het is een programma van enkele weken waarin je leert om met meer mildheid om te gaan met jezelf. Altijd maar voor een ander zorgen is niet bevorderlijk voor jezelf en uiteindelijk ook niet voor diegene aan wie je zorg geeft. De innerlijke criticus in ons zegt dat we altijd sterk moeten zijn en maar door moeten gaan. In de cursus gaan we aan de slag met herkennen van emoties en signalen. Wanneer je milder, dat wil zeggen vriendelijker voor jezelf wordt, dan geeft dat al meer ruimte voor jezelf. Wat wij inbrengen zijn helemaal geen grote dingen, maar gewoon alledaagse handelingen die eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Dit programma geeft daarin handvatten.’

Hennie de Jong is mantelzorgondersteuner in de gemeente Noordenveld en verbonden aan Welzijn in Noordenveld. ‘De coronatijd heeft veel van ons allemaal gevraagd en van mantelzorgers misschien nog wel meer. Nu organiseren we een programma met 9 bijeenkomsten. ‘Gezonde Zelfzorg’ gaat onder andere in op verschillende oefeningen zoals meditaties, schrijfoefeningen en mindfulness in beweging.’ De startavond is op woensdag 1 juni, het vindt plaats in dorpshuis ’t RAShuys in Roderesch en dankzij een bijdrage van de gemeente Noordenveld is de workshop gratis te volgen voor mantelzorgers. Het programma staat in de zomerweken stil en gaat daarna in september verder. Opgeven kan bij het Servicebureau van Welzijn in Noordenveld 050 3176500. Ook voor vragen en informatie.

Op de foto vlnr: Hennie de Jonge mantelzorgondersteuner van WiN, compassietrainer Maria Douwes – Hulzebos, wethouder Kirsten Ipema, Hennie Lutjes voorzitter CPM en Jos Sanders beleidsmedewerker gemeente Noordenveld.